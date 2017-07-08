شاهد: المئات يشيعون جثمان أحد ضحايا هجوم سيناء

شارك مئات المدنيين وعشرات العسكريين (السبت) في تشييع جثمان خالد المغربي أحد ضحايا الهجوم الذي استهدف نقطتين عسكريتين في شمال سيناء أمس في أعنف هجوم بالمحافظة منذ سنوات.

وقالت مصادر أمنية إن 23 من قوات الجيش المصري قتلوا (الجمعة) في هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بمحافظة شمال سيناء.

ويشن مسلحون هجمات في شبه جزيرة سيناء.

وقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقالت المصادر إن السيارتين انفجرتا أثناء مرورهما بنقطتي تفتيش عسكريتين متجاورتين على طريق خارج مدينة رفح الحدودية.

وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت المصادر إن 26 آخرين من قوات الجيش أصيبوا في الهجومين.

وقال الجيش في بيان إن 26 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح دون تحديد لعدد القتلى والجرحي.

وأضاف أن قواته قتلت أكثر من 40 من المهاجمين ودمرت ست عربات استخدمت في الهجوم.