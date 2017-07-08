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سياسة|إيطاليا

شاهد: العثور على 8 جثث تحت أنقاض عقار منهار في إيطاليا

8/7/2017

قال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه جرى العثور على جثث ثمانية أشخاص (السبت) تحت أنقاض عقار سكني منهار بالقرب من مدينة نابولي بجنوب إيطاليا بعد عملية بحث طويلة.

وتم بناء العقار المكون من أربعة طوابق والواقع في بلدة توري أنونتسياتا في خمسينيات القرن الماضي وهو مطل على البحر وانهار في حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة من صباح (الجمعة) بالتوقيت المحلي.

وكان عمال الإنقاذ قالوا أمس إن هناك ثمانية مفقودون.

وأكد لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية انتشال جميع الجثث مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت وأن الضحايا الثمانية بينهم شقيقان يبلغان من العمر 14 عاما وثمانية أعوام.

وفتح الادعاء المحلي تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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