شاهد: أئمة مسلمون يبدأون جولة أوربية للتنديد بالإرهاب

استقل زعماء دينيون حافلة في باريس (السبت) في مستهل جولة أوربية لمواقع تعرضت لهجمات شنها مسلحون وذلك بهدف تذكر الضحايا والتنديد بالعنف.

وانضم أئمة من دول بينها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وتونس إلى ممثلين لديانات أخرى في المكان الذي قتل فيه الشرطي الفرنسي كزافييه غوغوليه بالرصاص في أبريل/نيسان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا كانوا يحتفلون بيوم الباستيل على شاطئ البحر وعن هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد ببرلين في ديسمبر كانون الأول الماضي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وتأتي الجولة بمبادرة من حسن الشلغومي إمام مدينة درانسي والكاتب الفرنسي مارك هالتر.

واستقل نحو 30 شخصا الحافلة اليوم مع توقع انضمام المزيد إليهم في الطريق ليصل العدد الإجمالي للمشاركين إلى 60.

وتشمل الجولة أيضا برلين، حيث يقول منظمون إنهم يأملون أن يلتقوا بالمستشارة أنغيلا ميركل، وبروكسل ونيس على أن تعود الحافلة إلى باريس في 14 من يوليو/تموز في الذكرى الأولى لهجوم نيس الذي نفذه شخص يقود شاحنة.