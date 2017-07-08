الداخلية المصرية تعلن مقتل 16 "مسلحا" في اشتباكين مع الشرطة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 16 مسلحا قتلوا (السبت) في اشتباكين مع الشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة في إطار تعقبها للمتورطين في هجمات على الجيش والشرطة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مصادر أمنية إن 23 على الأقل من ضباط وجنود الجيش قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بمحافظة شمال سيناء أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

وقالت الوزارة في بيان إن 14 مسلحا قتلوا في الإسماعيلية "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة".

وأضافت الوزارة "توافرت معلومات عن اضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وتصنيع العبوات المتفجرة وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية تمهيدا للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم".

وتابعت أنهم اتخذوا من منطقة صحراوية بالإسماعيلية مركزا للتدريب وأنه "حال اقتراب القوات بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها فتم التعامل مع مصدرها مما نتج عنه مصرع 14 عنصرا إرهابيا".

وتجاور الإسماعيلية وهي إحدى مدن قناة السويس شمال سيناء.

وقال بيان الداخلية "إن خمسة من القتلى كانوا مطلوبين على ذمة قضية أمن دولة وإنهم من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أنه يجري تحديد هويات التسعة الباقين.

وتابع أن الشرطة عثرت على أسلحة وذخائر ووسائل إعاشة وملابس عسكرية.

وفي بيان آخر قالت وزارة الداخلية إن الشرطة قتلت اثنين من أبرز أعضاء جماعة مسلحة تسمى حركة سواعد مصر (حسم) في اشتباك معهما على طريق في نطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة.

وتقول السلطات إن (حسم) ذراع مسلحة لجماعة الإخوان، وتقول الجماعة إنها بعيدة عن العنف.

وأعلنت حسم مسؤوليتها عن مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني (الجمعة) أمام منزله بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وفي شمال سيناء قالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على مجند في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء (السبت) وأردوه قتيلا.

ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي "التشدد الإسلامي" بأنه تهديد وجودي لمصر ويطالب دول العالم بدعم بلاده في مواجهة المسلحين.

وكشفت الداخلية المصرية عن أسماء خمسة من الذين تم تصفيتهم في مواجهات اليوم وهم كل من:

محمد أحمد عبد الخالق حبيب (مواليد 7/1/1979 القليوبية ويقيم بها/ مطار إمبابة)

طارق عبد الله حسن عبد الله (مواليد 15/2/1985 الجيزة ويقيم بها أوسيم ش الجامع/ بشتيل البلد -عامل)

محمد شعبان طه عبد العزيز (مواليد 1/1/1995 الفيوم ويقيم بها الناصرية أبشواي – عامل)

خالد محمد أيمن سالم حسين (مواليد 9/3/1992 الدقهلية ويقيم بها 28 ينابيع الخير/الفردوس -حارس عقار)

علي هاشم أحمد عصام الدين مصطفى (مواليد 24/6/2001 القاهرة ويقيم بها الزيتون – بائع عطور).