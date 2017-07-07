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سياسة

هولندا: نائب رئيس وزراء تركيا غير مرحب به في البلاد

نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش
نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش
7/7/2017

أعلنت الحكومة الهولندية أن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس موضع ترحيب في هولندا للمشاركة في حدث يحيي خلاله الأتراك المقيمون في البلاد ذكرى محاولة انقلاب العام الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم أن حضور توركيش أو أي عضو آخر بالحكومة التركية ليس مرغوبا فيه "نظرا للظروف الراهنة في العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وحاول ضباط في الجيش الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو تموز الماضي في محاولة انقلاب فشلت سريعا. واتهم إردوغان حلفاء غربيين أوروبيين بالتقاعس عن دعم حكومته بالسرعة الكافية في أعقاب ذلك.

وقبيل الانتخابات العامة الهولندية في مارس آذار، والتي برزت فيها المشاعر المناهضة للهجرة، أبدت الحكومة عدم ترحيب بوزراء أتراك أرادوا دخول هولندا للترويج لاستفتاء تركيا على التعديلات الدستورية بين الجالية التركية. ومع هذا جاء وزير تركي فطردته الحكومة.

 وقال البيان إن قرار اليوم "نتيجة طبيعية" لأحداث مارس آذار.

المصدر : رويترز
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