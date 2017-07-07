مصر: مقتل 23 من الجيش بينهم عقيد في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 26 من قواته في هجمات مسلحة استهدفت بعض نقاط تمركز الجيش بشمال سيناء، مشيرا أنه قتل أربعين مسلحا.

وقالت مصادر للجزيرة إن الهجوم وقع جنوب رفح شمال شرقي سيناء وإنه أسفر عن مقتل 23 عسكريا من الجيش بينهم ضابط برتبة عقيد.

وقال الجيش المصري -في بيان- إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح".

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مسلحا وتدمير ست عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا بقرية البرث في مدينة رفح ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد وتسعة جنود وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر أن قوات الحاجز فوجئوا باقتحام سيارتين مفخختين للكمين وتفجيرهما، وعقب ذلك تم الهجوم من قبل عشرات المسلحين المجهولين بأسلحة الجرينوف.

وأشار إلى أن قائد كتيبة صاعقة 103 العقيد أحمد المنسي قُتل وتسعة مجندين آخرين، وأن قوات الجيش تعاملت معهم من خلال مروحيات الأباتشي وقامت بتصفية بعضهم.

وقالت مصادر للجزيرة إن طائرات حربية شنت أربع غارات على مناطق في جنوب رفح. وأشارت إلى أن قوات الجيش المتمركزة بكمين بلعا غرب رفح شنت قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الجنوبية للمدينة.

يأتي هذا بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء رفح، ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة. ويخوض الجيش المصري معارك في شمال شبه جزيرة سيناء ضد جماعات مسلحة ظلت تستهدف قوات الأمن هناك.

وفي الأشهر الأخيرة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجمات عدة طالت مواقع عسكرية وأفراد أمن في سيناء، ما أدى إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.