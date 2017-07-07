قطر: نأسف لبيان دول الحصار ومضمونه "تهم باطلة"

أعربت دولة قطر عن أسفها لما تضمنه البيانان الصادران عن دول الحصار الأربع في القاهرة وجدة وما ورد فيهما من تهم باطلة

تمثل تشهيرا يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول، بحسب تصريح لمسؤول بوزارة الخارجية القطرية.

ووصف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ما تضمنه البيانان بشأن تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول وتمويل الإرهاب بأنه مزاعم وادعاءات لا أساس لها، مشيراً الى أن موقف دولة قطر من الإرهاب ثابت ومعروف برفضه وإدانته بكافة صوره وأشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه مضيفا أن دولة قطر عضو فاعل ملتزم بالمواثيق الدولية في محاربة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والدولي بشهادة المجتمع الدولي.

وأضاف أن اتهام دولة قطر بتسريب ورقة مطالبات الدول الأربع لا أساس له من الصحة وبالإمكان إثبات ذلك بالأدلة.

وأشار المصدر إلى ما سبق أن أكدت عليه دولة قطر في الرسالة الرسمية التي تضمنت الرد على المطالب والتي سلمها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بصفته الوسيط في هذه الأزمة بأن دولة قطر مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة دولة قطر برعاية الوسيط النزيه أو من يرى مشاركته معه في حل هذه الأزمة في أطر الحوار المشترك.