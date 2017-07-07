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سياسة

قطر تطلب تدخل ألكسو بعد موقف دول الحصار من طلابها

7/7/2017

طلبت قطر الجمعة "تدخّل" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لحلّ ملف طلبة قطريين "مُنِعوا" من مواصلة دراستهم

في السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، حسبما أعلنت سفارة قطر بتونس.

وجاء الطلب في رسالة وجهها وزير التعليم والتعليم العالي في قطر محمد بن عبد الواحد إلى الألكسو التي تتخذ من تونس مقرا، وفق بيان لسفارة قطر بتونس.

ونقل الرسالة سفير قطر في تونس سعد ناصر الحميدي خلال لقائه الجمعة مع محمد عبد الباري القدسي المدير العام المساعد بالألكسو وهي إحدى منظمات جامعة الدول العربية.

وطلب الوزير القطري في هذه الرسالة "تدخل المنظمة لحل ملف القطريين وغير القطريين الذين منعوا بسبب الحصار الذي تنفذه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من مواصلة تعليمهم في الدول المعنية".

وجاء في البيان "من بين القرارات التي اتخذتها الدول الأربع، تم منع المواطنين من التنقل نحو قطر ومنها إلى بقية الدول الخليجية، وقد شمل القرار عدادا من الطلبة في بعض المعاهد والمدارس والجامعات الخليجية".

و"يتطلع هؤلاء (الطلبة) إلى تدخل المنظمات العربية والحقوقية المتخصصة لرفع هذا القرار عنهم" وفق البيان.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي، قطعت السعودية والامارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية لاتهامها بدعم مجموعات "إرهابية" والتقارب من إيران لكن الدوحة التي نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بـ 13 طلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على تلك المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية ثم نددت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الجمعة في بيان مشترك بما وصفوه بـ"تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع" متهمة الدوحة بأنها "عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة"، وردت قطر في المقابل أيضا على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن بيان دول المقاطعة يتضمن تهما باطلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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