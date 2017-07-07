عمدة نيويورك في هامبورغ للمشاركة في احتجاجات ضد مجموعة العشرين

توجه عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، وهو أحد أكبر منتقدي دونالد ترمب إلى مدينة هامبورغ مساء الخميس على نحو غير متوقع، للمشاركة في احتجاجات ضد مجموعة العشرين.

وقال إريك فيليبس، المتحدث باسم عمدة نيويورك، عبر (تويتر) إن دي بلاسيو سيزور هامبورغ وبرلين مضيفا أنه سيشارك في عدة فعاليات تتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي سبقتها احتجاجات تحولت إلى العنف مساء الخميس.

وأكد منظمو احتجاج يسمى "زيجت هالتونج" أن عمدة نيويورك سيكون متحدثا رئيسيا السبت في مسيرة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقال فيليبس، إن دي بلاسيو قرر فقط القيام بالرحلة في الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر الخميس، بعد التأكد من أنها لن تتزامن مع جنازة شرطية في نيويورك قتلت بالرصاص في سيارتها هذا الأسبوع.

وانتقد عمدة نيويورك ترمب بشدة لانسحابه من اتفاق باريس بشأن المناخ، وهو موضوع من المتوقع أن يتسبب في انقسام خلال اجتماع القادة في هامبورغ.

وانضم حوالي 12 ألف متظاهر إلى مظاهرة أطلق عليها اسم "مرحبا بكم في الجحيم"، ويتوقع أن يشارك نحو 100 ألف شخص في الحدث الرئيسي المقرر السبت.