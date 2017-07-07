شاهد: خطأ لمذيع سعودي يثير سخرية مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لأخطاء وقع فيها مذيع بقناة الإخبارية السعودية أثناء تغطيته لقمة العشرين المنعقدة بمدينة هامبورغ الألمانية.

المذيع في الاستوديو كان يتحدث مع مراسل القناة من مدينة هامبورغ الألمانية حيث تنعقد القمة وفي ختام الحديث قال المذيع لزميله المراسل " شكرا لك حدثتنا من العاصمة الألمانية هامبورغر. شكرا لك".

ومن المعروف أن برلين عاصمة ألمانيا وليس مدينة هامبورغ كما أن نطق الأخيرة "هامبورغ وليس هامبورغر".

"وهامبورغر هو نطق كلمة Hamburger التي تدل على ساندوتش من اللحم المفروم يكون عادة من لحم البقر".

وبدأت في مدينة هامبورغ الألمانية الجمعة أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة.

وطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في افتتاح القمة الدول الكبرى بالعمل على تعزيز التعاون والتوصل إلى حلول وسط تسهم في حل المشاكل الملحة في العالم.

وأعربت ميركل عن أملها أن يتوصل المشاركون إلى سبل التقارب بين بعضهم البعض "من دون انحناء" والإفصاح عن الاختلافات في سبيل تماسك ووحدة مصالح ومبادئ الدول العشرين.

وتسعى المستشارة الألمانية الرئيس الحالي لقمة مجموعة العشرين لبلورة موقف موحد بين الدول الأعضاء بشأن قضايا التجارة والمناخ والهجرة.

وتجمع القمة لأول مرة ما بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين كما سيلتقى الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت تخيم فيه تداعيات التجارب الباليستية لكوريا الشمالية على العلاقات بين واشنطن وبكين.