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شاهد:انهيار مبنى في نابولي وفقدان 7 أشخاص

7/7/2017

انهار مبنى مؤلف من خمسة طوابق قرب مدينة نابولي الإيطالية، الجمعة فيما تحاول السلطات العثور عن عالقين وسط ركام المبنى.

وذكرت قناة "سكاي تي جي24" الإيطالية، نقلًا عن فرق الإطفاء أن ستة أو سبعة أشخاص يعتقد أنهم علقوا تحت الأنقاض، بعد انهيار المبنى في بلدة "توري أنوزياتا" التابعة لنابولي جنوب البلاد.

وقالت القناة الإيطالية إن رجال الإنقاذ يحاولون حتى ساعات الظهر العثور على العالقين بين الأنقاض.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى، إلا أن وكالة الأنباء (آنسا) الإيطالية نقلت عن شهود عيان قولهم إن عربة قطار كانت قد مرّت على سكة قريبة جدًا من المبنى قبل انهياره.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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