دول الحصار تقول إن قائمة المطالب لاغية وتتعهد باتخاذ إجراءات

قالت الدول الأربع المشاركة في حصار قطر في وقت متأخر مساء الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها.

وقالت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في بيان جديد نقلته وسائل الإعلام الرسمية في الدول الأربع إن القائمة التي تضم 13 مطلبا أصبحت لاغية، وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ضد قطر.

واتهمت الدول الأربع الحكومة القطرية بإفشال الجهود الدبلوماسية لحل الخلاف، وإن رفضها للمطالب يؤكد "استمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي بيان دول الحصار بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى تكرار ما سبق وصرحوا به بشأن الأزمة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك بالقاهرة إن مقاطعة الدول الأربع لقطر سياسيا واقتصاديا ستستمر حتى تعدّل الدوحة سياستها نحو الأفضل.

وقال الوزراء الأربعة إنهم سيعقدون اجتماعهم القادم في البحرين، وذكر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة التي تحدد الموقف من دور دولة قطر داخله، وأضاف أنه سيجري بحث ذلك في الاجتماع القادم لمجلس التعاون.

واعتُبر ما انتهى إليه اجتماع القاهرة تعبيرا عن خيبة أمل الدول الأربع وفشلها في حشد رأي عام دولي داعم لاتهاماتها، كما اعتبر مراقبون أن موقفها من رفض قطر المطالب الـ13 وامتناعها عن اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، ربما كان تحت تأثير ضغوط أمريكية.