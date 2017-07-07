انطلاق أعمال مجموعة العشرين وسط تظاهرات حاشدة

بدأت في مدينة هامبورغ الألمانية الجمعة أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة.

وطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في افتتاح القمة الدول الكبرى بالعمل على تعزيز التعاون والتوصل إلى حلول وسط تسهم في حل المشاكل الملحة في العالم.

وأعربت ميركل عن أملها أن يتوصل المشاركون إلى سبل التقارب بين بعضهم البعض "دون انحناء" والإفصاح عن الاختلافات في سبيل تماسك ووحدة مصالح ومبادئ الدول العشرين.

وتسعى المستشارة الألمانية الرئيس الحالي لقمة مجموعة العشرين لبلورة موقف موحد بين الدول الأعضاء بشأن قضايا التجارة والمناخ والهجرة.

وتجمع القمة لأول مرة ما بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين كما سيلتقى الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت تخيم فيه تداعيات التجارب الباليستية لكوريا الشمالية على العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتشهد مدينة هامبورغ مظاهرات مناوئة للقمة حيث تناثرت السيارات المحروقة وتعالت سحب الدخان وشهدت الشوارع تظاهرات عديدة وتوزع في أنحاءها عناصر الشرطة.

وفي يوم افتتاح القمة خرج آلاف المتظاهرين من جديد إلى الشوارع هذه المرة لمنع الوفود الرسمية من الوصول إلى قاعة الاجتماعات، وتمكنوا من إبطاء المواكب التي تحاول شق طريق وسط الهياج والصخب، وعرقلة بداية محادثات مجموعة العشرين بعض الوقت.

وذكرت قوى الأمن أن عجلات سيارات الموكب الكندي، قد ثقبت.

وأحرق عدد كبير من السيارات التي تستخدم الشرطة بعضا منها، وغطت سحب من الدخان الأسود قسما من وسط هامبورغ وحي ألتونا المجاور في مستهل الفترة الصباحية.

وفي ألتونا، أوحى بعض المشاهد بحرب شوارع من خلال السيارات المتفحمة وبقايا الحواجز.

وقد وقعت مساء أمس مواجهات بين متظاهرين والشرطة، أسفرت عن اصابة 111 من عناصر الأمن بجروح طفيفة. واعتقل تسعة وعشرون شخصا ووضع 15 في الحبس على ذمة التحقيق.

وتقول السلطات إن قرابة 100 ألف شخص، سيشاركون في تظاهرات تستمر أياما على هامش قمة مجموعة العشرين التي يناقش فيها القادة المناخ والتجارة، وهي الأولى التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.