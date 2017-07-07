اتفاق أمريكي روسي على وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفقا على وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

وفي العاصمة الأردنية عمان، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن لاتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا ويبدأ العمل به اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضح المومني "وفقاً لهذه الترتيبات التي تم التوصل إليها في عمان، سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس، اتفقت عليها قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة".

وتابع المومني "اتفقت الأطراف الثلاثة، أن يكون وقف إطلاق النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد جنوبي سوريا، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا".

وفي واشنطن رحب وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بوقف إطلاق النار في سوريا، قائلا إنه يرحب بأي وقف لإطلاق النار في سوريا لكنه يود أن يرى نتائج على الأرض.

وأضاف فالون إنه كان هناك "الكثير من إعلانات الهدنة وسيكون من الجيد وجود وقف إطلاق النار في يوم ما".