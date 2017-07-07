ألمانيا: لا داعي لمطالب تمس سيادة قطر

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه لا داعي لمطالب تمس سيادة قطر.

وأضاف الوزير الألماني، في مقابلة مع إذاعة ألمانية: "ليست هناك حاجة لمطالب َ تمس سلامة دولة قطر واستقلالها".

وكشف غابرييل أن برلين "موقنة بأنه لا وجود لمواجهة عسكرية في أزمة قطر بين طرفي النزاع"، مؤكدا أنه لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في أزمة قطر وإن هناك تقدما في المفاوضات.

ويأتي حديث غابيرييل بعد عودته مؤخرا من جولة خارجية شملت دول الحصار ودولة قطر، كاشفًا عن أن دولة قطر وافقت على فتح جميع مـِلفاتها أمام جهاز الاستخبارات الألماني، إضافة إلى الإجابة على أية أسئلة تطرحها برلين بشأن أشخاص أو جهات معينة.

كما دعا الوزير الألماني أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى البقاء موحدين.

وكانت الدول المحاصرة لقطر (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) قد أعربت في بيان عقب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة أمس عن أسفها لما اعتبرته رد الدوحة السلبي على مطالبها.

وفي أول تعليق أمريكي على بيان دول الحصار، قال مصدر في البيت الأبيض إن واشنطن تحث جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء من أجل حل الخلاف.