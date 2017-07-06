منظمات إسلامية تدعو لمقاطعة "ستاربكس" في ماليزيا وإندونيسيا

دعت منظمات إسلامية كبرى في ماليزيا وإندونيسيا المسلمين في البلدين إلى مقاطعة سلسلة مقاهي "ستارباكس" الأمريكية، بسبب تأييد السلسلة لحقوق المثليين.

ودعت منظمة "المحمدية"، وهي ثاني أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، الحكومة الإندونيسية إلى إلغاء ترخيص عمل السلسلة في البلاد، في حين دعت منظمة "بيركاسا" الماليزية أعضاءها البالغ عددهم أكثر من 500 ألف شخص، إلى مقاطعة مقاهي ستارباكس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنور عباس، رئيس الشؤون الاقتصادية في منظمة المحمدية، قوله إن "الأيديولوجيا والعمل والرؤية التي يدعمونها (سلسلة المقاهي) تناقض أيديولوجيتنا".

من ناحيتها، أعلنت سلسلة "بي.تي ساري كوفي إندونيسيا"، التي تمتلك ترخيص تشغيل سلسلة ستارباكس في إندونيسيا، في بيان أنها لا تتبع مجموعات سياسية أو أيديولوجية.

وقال "فيتي كوارتاتي"، المدير في الشركة الأم لسلسلة "بي.تي ساري": "إننا سعداء وفخورون بكوننا جزء من المجتمعات المحلية في إندونيسيا لمدة 15 عاما، ودائما نحمل الاحترام والالتزام بالقوانين والثقافات والمعتقدات المحلية في إندونيسيا".

وقالت جمعية بركاسا، التي يبلغ عدد أعضائها 700 ألف وتدافع عن حقوق مسلمي الملايو، إنها تؤيد الدعوات التي أطلقتها الجمعية المحمدية، ثاني أكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا، هذا الأسبوع لمقاطعة سلسلة ستاربكس بسبب موقفها المؤيد للمثليين.

وأضافت أنها توافق كذلك على دعوة الجمعية المحمدية لسحب رخصة تشغيل السلسلة.

وقال أميني أمير عبد الله رئيس مكتب العلاقات الإسلامية في بركاسا إن موقف ستاربكس يخالف الدستور الذي يعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة.

وقال أميني لـ"رويترز" في مقابلة (الأربعاء) "اعتراضنا بسبب ترويجهم لشيء ضد غريزة الإنسان وضد سلوكه وضد الدين. لذا فنحن ضد ذلك".

ولاقت دعوة المقاطعة قبولا من مجلس علماء اندونيسيا أعلى كيان ديني في البلاد.