شاهد: لقطات نادرة لـ"نساء متعة" كوريات أثناء الحرب العالمية الثانية

كشفت الحكومة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن لقطات نادرة لسبع كوريات من "نساء المتعة" اللاتي أجبرتهن القوات اليابانية على العمل في بيوت الدعارة خلال الحرب العالمية الثانية.

واكتشف فريق البحث من مركز حقوق الانسان التابع لجامعة سول الوطنية في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، الفيديو الذي يتجاوز عمره 73 عامًا بالأبيض والأسود، بعد عامين من البحث.

وقال فريق البحث الذى تموله حكومة العاصمة "سول" إن الفيديو التقطه جندي أمريكي عام 1944، وأظهرت اللقطات سبع نساء عثرت عليها القوات المتحالفة بين الولايات المتحدة والصين في مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

وقال فريق البحث إن النساء سجلن من قبل الجنود الأمريكيين الذين احتفظوا بسجل لأسمائهن وأعمارهن ومدنهن.

وأضافوا أيضا أن اثنتين من النساء اللواتي تمت مشاهدتهن في الفيديو قد ظهرت بالفعل في صور تم إصدارها سابقا عن "نساء المتعة"، وهي عبارة عن تعبير عن الفتيات والنساء من كوريا الجنوبية والصين والفلبين وأماكن أخرى، وأجبرن على العمل في "بيوت الدعارة" التابعة للجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.

ويقدر نشطاء في كوريا الجنوبية، أن عدد الضحايا من "نساء المتعة" الكوريات يصل إلى 200 ألف ضحية، ولا تزال 44 امرأة فقط على قيد الحياة من بين 238 كورية جنوبية حكين قصصهن.