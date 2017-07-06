شاهد: خطأ مذيعة مصرية عن دول الحصار يشعل مواقع التواصل

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي من مذيعة قناة "أون تي في" المصرية بعد وصفها اجتماع الدول المحاصرة لقطر بـ "الدول الراعية للإرهاب".

وكانت المذيعة وفي إطار تغطية القناة الأربعاء لاجتماع دول الحصار في القاهرة، قالت أثناء تحولها لنقل صور مباشرة من الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر: نعرض لكم لقطات من اجتماع الدول الداعمة للإرهاب، قبل أن تعدل كلامها قائلة "الدول الأربع الداعمة للإرهاب".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على موقعي تويتر وفيسبوك مصحوبا بتعليقات ساخرة.

وكتب مجدي كامل: الجبير لـ #مذيعة_أون_تي_في : نعم نحن #الدول_الأربع_الداعمة_للإرهاب بس هنكر.

وكتب أيضا: عاجل: #مذيعة_أون_تي_في: 30 يونيو انقلاب عسكري تم بتمويل #الدول_الأربع_الداعمة_للإرهاب.

وعلق محمد حمزة: المذيعة لم تكذب ومنبع الإرهاب والتطرف كل العالم يعرف مصدره الحقيقي.

وعلق حساب "أمة مريضة": سبحان من أنطق لسانها بالحق دون أن تشعر.

وكتب حساب الحرية: نطقت بالصح كما فعل رئيسها (كل اللى ميرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه ونؤيده).

وكتبت سهير: مسكينة. . آخر يوم دوام لها اليوم.

وعلق عبد الله عبد الله: ليست مصادفة بل قالت مايجول بخاطرها. العقل الباطن انطقها.

وأعربت الدول التي تحاصر قطر -وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين- عن أسفها لما وصفته بالرد السلبي لدولة قطر على المطالب التي قدمتها للدوحة، مؤكدة استمرار "المقاطعة" واتخاذ إجراءات ضد قطر في الوقت المناسب.

وأكدت الدول الأربع -في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجيتها عقب اجتماعهم في القاهرة- الأربعاء أنه لن يتم السماح لقطر باستمرار ما وصفوه دورها التخريبي، معتبرة الرد القطري تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة بما يعكس عدم استيعاب الدوحة لحجم خطورة الموقف، كما جاء في بيان مشترك.

وأضافت هذه الدول أن الهدف من المطالب الـ13 التي وجهتها لقطر هو حماية الأمن القومي العربي والأمن الخليجي.