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سياسة

شاهد: أمطار غزيرة تتسبب بإصابة وفقدان 14 في اليابان

6/7/2017

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام، الخميس، بأن رجلا انتشل من انهيار أرضي ولم تظهر عليه أي علامات حيوية وأصيبت امرأتان بعدما سجل هطول الأمطار معدلات قياسية في جنوب غرب اليابان لليوم الثاني.

وأجبر فيضان أنهار 400 ألف من السكان على ترك منازلهم، وفقد 11 شخصا على الأقل أو لم يتسن الوصول إليهم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أجزاء من مقاطعة فوكوكا بجزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد تعرضت لأمطار بلغ منسوبها 774 ملليمترا واستمرت تسع ساعات، الأربعاء.

وجرى حشد 7400 من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وجنود قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين.

وقال مسؤولون إن التواجد العسكري قد يزيد إلى خمسة آلاف فرد و50 طائرة هليكوبتر إذا اقتضت الحاجة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن انهيارات أرضية سجلت في مناطق عدة وانتشل رجل أصيب بسكتة قلبية ولم تظهر عليه علامات حيوية من بين أنقاض انهيار أرضي، ويستخدم هذا التعبير في اليابان لحين أن يؤكد طبيب الوفاة.

المصدر : رويترز
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