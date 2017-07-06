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سياسة

تيلرسون يجدد دعمه لوساطة الكويت في الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
5/7/2017

جدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، دعم بلاده  لمساعي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتجاوز الأزمة الراهنة في منطقة الخليج. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تيلرسون مساء الأربعاء  مع أمير الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبحسب وكالة كونا،  جرى، خلال الاتصال الهاتفي ، بحث أخر  المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وجدد  تيلرسون  دعم الولايات المتحدة  لمساعي  أمير الكويت لتجاوز الأزمة الراهنة في المنطقة.

يذكر أن دولة الكويت  سلمت رد قطر على مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، التي قطعت علاقاتها  مع  الدوحة متهمة إياها  بدعم"  الإرهاب " وتنفي قطر هذا الاتهام.

ووصف وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان عقب اجتماعهم بالقاهرة الأربعاء ، الرد القطري بأنه "سلبي ويفتقر إلى الجدية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية
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