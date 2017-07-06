ترمب: أوباما لم يفعل الكثير إزاء روسيا لأنه اعتقد أن كلينتون ستفوز بالرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يفعل الكثير تجاه تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لأنه كان يعتقد أن هيلاري كلينتون هي التي سوف تفوز.

وأضاف ترمب، للصحفيين في وارسو قبل لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لو كان قد اعتقد أن الأمور سوف تكون عكس توقعه، لكان قد تصرف بصورة أخرى"، مضيفا "لو كان يعتقد أنني سوف أفوز لكان فد فعل الكثير".

وأكد ترمب أن روسيا ربما تكون قد تدخلت في الانتخابات، ولكنه قال إن دولا أخرى ربما تكون قد تدخلت أيضا. وقال دون توضيح "أعتقد أنها كانت روسيا، وأعتقد أنه من الممكن أنه كان هناك أشخاص من دول أخرى".