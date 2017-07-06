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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: أوباما لم يفعل الكثير إزاء روسيا لأنه اعتقد أن كلينتون ستفوز بالرئاسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
6/7/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يفعل الكثير تجاه تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لأنه كان يعتقد أن هيلاري كلينتون هي التي سوف تفوز.

وأضاف ترمب، للصحفيين في وارسو قبل لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لو كان قد اعتقد  أن الأمور سوف تكون عكس توقعه، لكان قد تصرف بصورة أخرى"، مضيفا "لو كان يعتقد أنني سوف أفوز لكان فد فعل الكثير".

وأكد ترمب أن روسيا ربما تكون قد تدخلت في الانتخابات، ولكنه قال إن دولا أخرى ربما تكون قد تدخلت أيضا. وقال دون توضيح "أعتقد أنها كانت روسيا، وأعتقد أنه من الممكن أنه كان هناك أشخاص من دول أخرى".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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