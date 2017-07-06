الولايات المتحدة قلقة من وصول الأزمة الخليجية لطريق مسدود

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية (الخميس) عن قلقها لما اعتبرته وصول الأزمة الخليجية لطريق مسدود.

يأتي هذا بينما أعلنت الدوحة تقديرها للموقف الأميركي الداعم لاستقرار المنطقة.

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن وصول الأزمة الخليجية إلى طريق مسدود "ربما يزيدها حدة".

وأضافت: "قد يطيل الأزمة أسابيع أو شهورا".

وعبرت قطر (الخميس) عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم لاستقرار المنطقة، وذلك في اتصال تلقاه وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية من نظيره الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاتصال بحث العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين كما جرى إطلاع وزير الدفاع الأمريكي على آخر التطورات في المنطقة.

كما أكد العطية على عمق التعاون بين البلدين الصديقين في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف العنيف.

وشدد العطية لماتيس على دعم دولة قطر لجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتوصل إلى حل للأزمة عن طريق الحوار البناء.

يذكر أن الأمم المتحدة عبرت (الخميس) على لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان عن قلقها أيضا من استمرار الأزمة الخليجية.