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سياسة

الهند وإسرائيل تدشنان صندوقا للابتكار أثناء زيارة مودي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) يصافح نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته لإسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) يصافح نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته لإسرائيل
6/7/2017

دشنت الهند وإسرائيل صندوقا مشتركا لمبادرات الابتكار بقيمة 40 مليون دولار لزيادة التعاون الاقتصادي ودعم الأبحاث والتطوير في كلا البلدين .

وتم توقيع الاتفاق أثناء زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل.

وتهدف الزيارة، التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت اليوم (الخميس)، إلى المساعدة في تعميق الروابط التجارية.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء هندي إسرائيل أثناء وجوده في المنصب.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان إن كلا البلدين سيخصص 4 ملايين دولار سنويا على مدى خمس سنوات لأنشطة الصندوق. وسيدير الصندوق هيئة الابتكار الإسرائيلية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية.

ويسعى مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيادة حجم التجارة الثنائية وتبادل تقنيات التكنولوجيا خصوصا في مجالات إدارة المياه والزراعة.

المصدر : رويترز
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