أردوغان يؤكد التزام تركيا بدعم قطر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا على دعم بلاده لدولة قطر قائلا إن مطالب دول الحصار غير مقبولة.

وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية "إن بعض البنود في قائمة المطالب "تجرد" قطر من سيادتها لذا فهي "غير مقبولة تحت أي ظرف".

وأضاف أردوغان أن بلاده لا تريد أن تشهد المنطقة أزمة للمرة الثانية، موضحا أن "هناك أزمة حقيقية في كل من سوريا والعراق، والآن لا نريد حدوث أزمة في منطقة الخليج".

ورفض أردوغان اتهام قطر بالإرهاب، مشددا على أنه عرف قطر على مدى 15 عاما كرئيس للوزراء ورئيس الجمهورية بأنها تكافح الإرهاب.

وأوضح أن تركيا حاربت الإرهاب إلى جانب قطر سواء في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أو في عهد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبخصوص القاعدة العسكرية التركية في قطر، أشار الرئيس التركي إلى أن تلك القاعدة في إطار اتفاقية للدفاع بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقية. وقال إن القاعدة لن تغلق إلا إذا طلبت قطر ذلك.