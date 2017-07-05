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سياسة

وزير خارجية قطر: منفتحون على الحوار مع الحفاظ على سيادتنا

وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
5/7/2017

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر منفتحة على الحوار وعلى أي جهد جدي لحل الأزمة الخليجية، مع ضرورة الحفاظ على السيادة القطرية.

وأكد وزير الخارجية القطري -في كلمة له اليوم الأربعاء في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" في العاصمة البريطانية لندن- أن أصل المشكلة هو محاولة تكميم فم أي صوت معارض، وإظهار كل الأصوات المخالفة على أنها إرهابية.

وشدد على أن بلاده لم تسع إلى تقويض أمن دول الخليج ولكن "لديها سياسة خارجية مختلفة"، ولن تسمح لأي دولة بالتدخل في خياراتها الخارجية.

وقال إن الدوحة دعمت المعارضة السورية المعتدلة ضد إرهاب نظام الأسد من خلال آلية معلومة للدول الداعمة للثورة السورية، مشددا على أن بلاده طبقت على الدوام قوانين حازمة لمحاربة الإرهاب.

وأوضح أن دول الحصار لم تخبر قطر بالمطالب مباشرة "بالرغم من اجتماعاتها البينية في إطار مجلس التعاون الخليجي قبل شهرين".

وأكد على أن بلاده مستعدة للتفاوض مع دول الحصار لحل الأزمة بناء على أسس واضحة، ومع تقديم أدلة على أي اتهام.

وأضاف أن دول الحصار اعتمدت خلال الأزمة خطابين أحدهما موجه للغرب، والآخر لشعوبها.

وفيما يتعلق بشبكة الجزيرة، قال الوزير القطري إن أصوات الإسلاميين واليساريين والعلمانيين التي "أُسكتت في العالم العربي تُسمَع في قناة الجزيرة"، موضحا أن قطر لم تنشأ على أسس القهر والظلم "على عكس دول أخرى".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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