هنية يثمن دعم قطر لفلسطين ويستنكر "صفقة القرن"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية إنه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة

وهناك من يسعى لإتمام ما أسماها "صفقة القرن" بغطاء فلسطيني، دون أن يذكر تفاصيل هذه الصفقة.

وأضاف هنية في كلمة له الأربعاء أن "أي حلول أو تسويات تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني مرفوضة".

ومضى قائلا: "أمتنا تمر بمرحلة غير مسبوقة من الصراع الداخلي وهناك من يسعى لتركيع أمتنا وإخضاعهـا لصالح العدو الصهيونـي وضمان تفوقـه واستحكامه".

وأكد هنية أن المقاومة ستظل أمينة على ثوابت الشعب الفلسـطيني وفي مقدمتها تحرير كامل الأرض".

وتابع :" القدس هي مركز الصراع وسنعمل من أجل حماية عروبتهـا وإسلاميتهـا وسنقاوم كـل محاولات تهويدهـا كما نرفض نـسـبـة حـائـط الـبـراق إلـى الـصـهاينـة المحتلين".

وأشاد هنية بمواقف دولة قطر تجاه فلسطين وقطاع غزة قائلا :" نستذكـر الموقـف الأصيـل والمشرف لدولـة قطـر الشقيقة في دعم ومساندة أهل غزة في مواجهة الحصار فقد كانت قطـر نِعم العون والسنـد فـي سنوات الحصار وساعات العسرة فتحيّة لدولة قطر أميراً وشعبا ونثني على زيارة الأمير الوالـد الشيخ حمد لقطاع غزة والجهود التـي يواصلهـا الأميـر تميـم لإعمار القطاع".

وأضاف هنية :" لا يمكـن أن ننسـى مواقـف تركيا المشرفة التـي ساندت أهـل القطاع فـي محنتهـم وكذلك إيران التي دعمت وساندت المقاومة وكذلـك مواقـف المملكـة السعودية في تقديـم الدعـم للقضيـة الفلسطينيـة".