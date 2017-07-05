منظمة العفو تطالب البحرين بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الثلاثاء إلى الإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية.

وقالت المنظمة في بيان إن ابتسام الصايغ أوقفت في منزلها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ونقلت إلى سجن في المنامة، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها للمرة الأولى.

وأضافت أن الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الأمنية مع النساء، محملة العاهل البحريني مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت إن نساء البحرين يتعرضن لها.

وحذرت المنظمة من أن ابتسام الصايغ معرضة "لخطر التعذيب"، مشيرة إلى أنها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية أيار/مايو إلى "الضرب والاعتداء الجنسي".

ودعت المنظمة المنامة إلى "الإفراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث أن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة".