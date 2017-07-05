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سياسة

منظمة العفو تطالب البحرين بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

4/7/2017

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الثلاثاء إلى الإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية.

وقالت المنظمة في بيان إن ابتسام الصايغ أوقفت في منزلها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ونقلت إلى سجن في المنامة، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها للمرة الأولى.

وأضافت أن الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الأمنية مع النساء، محملة العاهل البحريني مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت إن نساء البحرين يتعرضن لها.

وحذرت المنظمة من أن ابتسام الصايغ معرضة "لخطر التعذيب"، مشيرة إلى أنها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية أيار/مايو إلى "الضرب والاعتداء الجنسي".

ودعت المنظمة المنامة إلى "الإفراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث أن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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