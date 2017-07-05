البث الحي
سياسة|مصر

مقتل 3 عسكريين في هجوم بالرصاص غربي القاهرة

أفراد من الجيش المصري في سيناء
أفراد من الجيش المصري في سيناء
5/7/2017

قُتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان محالان للتقاعد، اليوم الأربعاء، في هجوم على ممر لتحصيل رسوم السيارات، غربي العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، إن "فردا إرهابيا قام بإطلاق النيران على محطة تحصيل الرسوم بـمدينة العياط التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق (تابعة للجيش) على الطريق الإقليمى الدولى".

وبيّن الرفاعي، في بيان، أن الهجوم "أسفر عن استشهاد ضابطين متقاعدين وجندي" مشيراً إلى أنه "جار تمشيط المنطقة للبحث عن منفّذ الحادث".

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري، إن شابا مجهول الهوية اقتحم نقطة تحصيل رسوم سيارات في قرية البليدة بالعياط، وأطلق الرصاص من بندقية آلية، ما أدّى إلى مقتل 3 عسكريين.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقاً في الواقعة، ولم يتبين حتى الآن دوافع الهجوم.

كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)