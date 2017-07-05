مقتل 3 عسكريين في هجوم بالرصاص غربي القاهرة

قُتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان محالان للتقاعد، اليوم الأربعاء، في هجوم على ممر لتحصيل رسوم السيارات، غربي العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، إن "فردا إرهابيا قام بإطلاق النيران على محطة تحصيل الرسوم بـمدينة العياط التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق (تابعة للجيش) على الطريق الإقليمى الدولى".

وبيّن الرفاعي، في بيان، أن الهجوم "أسفر عن استشهاد ضابطين متقاعدين وجندي" مشيراً إلى أنه "جار تمشيط المنطقة للبحث عن منفّذ الحادث".

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري، إن شابا مجهول الهوية اقتحم نقطة تحصيل رسوم سيارات في قرية البليدة بالعياط، وأطلق الرصاص من بندقية آلية، ما أدّى إلى مقتل 3 عسكريين.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقاً في الواقعة، ولم يتبين حتى الآن دوافع الهجوم.

كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.