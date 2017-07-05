"قطر الخيرية": مليونا شخص استفادوا من حملتنا الرمضانية

أعلنت جمعية قطر الخيرية أن أكثر من مليوني شخص داخل دولة قطر وخارجها استفادوا من حملتها الرمضانية "عطاؤك حياة" التي نفذتها خلال شهر رمضان الماضي

ونفذت في إطارها باقة من المشاريع في الداخل والخارج أهمها إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر فضلا عن مشاريع توعوية أخرى وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 30.7 مليون ريال قطري أي نحو "8.4 مليون دولار أمريكي.

وذكرت قطرية الخيرية في بيان صحفي الأربعاء أن الشراكات التي تمت في إطار الحملة غطت قطاعات مختلفة تمثلت في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص حيث تنوعت الشراكات ومخرجاتها من توفير خصومات وتقديم منفعة مباشرة للمستفيدين ودعم مشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر وتوفير قاعات وأماكن لجمع التبرعات وهو ما سهل على العاملين في قطر الخيرية أداء مهمتهم وإنجاح الحملة الرمضانية.

وفي هذا الإطار ثمنت قطر الخيرية الدعم الذي لاقته الحملة من كافة الجهات في القطاع الحكومي وشبه الحكومي ومن المؤسسات والشركات الوطنية والمؤسسات التجارية التي أسهمت في إنجاح الحملة الرمضانية من خلال رعاية مشاريعها أو التعاون المشترك في تنفيذها أو تقديم التسهيلات لها.