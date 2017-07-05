شاهد: مصريون يجأرون بالشكوى بسبب غلاء الأسعار

استغاث مواطنون مصريون جراء الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة البسطاء وارتفاع تكلفة فاتورة الأدوية.

واشتكى المواطنون من موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد، وقالوا في الذكرى الرابعة لانقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، إن موجة الغلاء وخاصة بعد القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات، تسحق المواطن البسيط.

وقال أحد المواطنين إنه كان من أول من هلل للسيسي، لكنه الآن يعيش ظروفا معيشية صعبة وسط موجة غلاء شديدة، وأكد أن أصحاب المعاشات يموتون بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات وكل ما يمت لمعيشة المواطن البسيط من أسباب.

وأكد المواطن المصري أن ما فعله السيسي يفوق ما فعله السادات، وقال "السيسي يقول إنه يشكر الشعب على تحمله للزيادات" مشيرا إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل كل هذه الزيادات.