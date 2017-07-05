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سياسة

رؤساء مخابرات دول حصار قطر يجتمعون بالقاهرة

4/7/2017

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة الثلاثاء.

ولم تذكر الوكالة، التي نقلت الخبر عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل بشأن اللقاء الذي جاء قبل يوم من اجتماع مقرر بين وزراء خارجية الدول الأربع لمناقشة ما إذا كانت ستواصل الحصار الذي فرضته على قطر بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وسلمت قطر إلى الكويت، التي تتوسط في حل الأزمة، ردها على 13 طلبا تقدمت به دول الحصار، وسيدرسه وزراء خارجية دول الحصار في اجتماعهم الأربعاء.

المصدر : وكالات
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