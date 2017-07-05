دول الحصار ترفض رد قطر وتعتبره "سلبيا"

أعربت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن رفضها للرد القطري على مطالبها، جاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة الأربعاء.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الرد الذي سلمته دولة قطر إلى أمير الكويت يعد سلبيا ويعكس عدم الاستيعاب بحجم وخطورة الموقف.

وتلا شكري نص البيان الصادر عن اجتماع الوزراء وجاء فيه أن" مواقف الدول الأربع تتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية واتفاقيات مكافحة الإرهاب وإيقاف كافة أعمال التحريض والعنف والكراهية والالتزام باتفاق الرياض ومخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض هذا العام ".

وبحسب البيان " تعرب الدول الأربع عن أملها في اتخاذ دولة قطر القرار الصائب كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمكافحة الإرهاب وتعرب عن تقديرها لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتأكيده على ضرورة القضاء على الإرهاب".

واختتم البيان بالقول :" اتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة".

ووصف وزير الخارجية المصري الرد القطري بـ "السلبي وافتقاره إلى أي مضمون".

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن هذه فرصة تاريخية لتحقيق ما تسعى إليه الدول الأربع.

بدوره قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير، إن المقاطعة السياسية والاقتصادية ستستمر حتى تُعدل قطر سياستها مضيفا أن هناك تشاورا مستمرا بشأن الأزمة وللدول الأربع الحق في اتخاذ أي إجراء يتماشى مع القانون الدولي وفي الوقت المناسب".

وردا على سؤال حول الموقف التركي من الأزمة قال الجبير "تركيا أفادتنا بأنها على الحياد ونأمل أن تستمر كذلك".

من جانبه اتهم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد، قطر بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، واعتبر جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات الإرهابية قائلا:" جماعة الإخوان المسلمين أضرت بمصر واستباحت دماء الشعب المصري وتآمرت على دولنا ونحن نعتبرها جماعة إرهابية وأي شخص يبدي التعاطف معها سيحاكم على هذا الأساس".