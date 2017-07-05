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سياسة

ترمب يدعو لمفاوضات لحل الأزمة الخليجية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
5/7/2017

 قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا للتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اليوم الأربعاء وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية.

وتابع البيت الأبيض في بيان أن ترمب أكد مجددا على حاجة كل الدول "لوقف تمويل الإرهاب".

وكان وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد عقدوا اجتماعا الأربعاء في القاهرة وأعلنوا رفض دولهم لرد قطر الذي سلمته لأمير الكويت.

وفرضت الدول الأربع حصارا على قطر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها بزعم دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وهي الاتهامات التي نفتها قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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