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سياسة

إريتريا تدعو قطر للتوسط في الخلاف الحدودي مع جيبوتي

4/7/2017

دعا سفير إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي الثلاثاء قطر إلى التوسط مع جارتها جيبوتي حول الخلاف الحدودي بين البلدين.

وأشرفت قطر على إبرام اتفاق سلام بين إريتريا وجيبوتي عام 2010 حول منطقة دميرة الحدودية على البحر الأحمر، والتي كانت موضع نزاع بين البلدين لعقود.

وانسحب قوات حفظ سلام قطرية الشهر الماضي من المنطقة المتنازع عليها، وتقول جيبوتي إن القوات الإريترية تحركت نحو المنطقة المتنازع عليها ليوم واحد بعد الانسحاب القطري، ما أثار مخاوف من مواجهة مسلحة مشابهة للصراع العسكري حول المنطقة عام 2008.

وفي الوقت الذي دعت فيه جيبوتي الاتحاد الأفريقي لترسيم الحدود لتفادي تجدد النزاع، قال سفير إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي أريا ديستا لفرانس برس إن قطر هي المفاوض الأصيل لاتفاقية السلام والأمر يعود لهذا البلد في تسوية الخلاف الأخير.

وأضاف ديستا "حتى الآن في ما يتعلق بجيبوتي، ما نعلمه أن قطر هي الوسيط".

وسعى الاتحاد الأفريقي للعب دور فاعل في معالجة الخلاف، وطلب رئيسه موسى فاكي محمد من الدولتين "ممارسة الهدوء وضبط النفس"، كما أعلن أنه سيرسل مفوض السلام والأمن في الاتحاد إلى إريتريا.

وتم السماح للجنة تقصي حقائق سابقة بدخول جيبوتي، لكن فاكي قال إن إريتريا لم تسمح لها بدخول أراضيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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