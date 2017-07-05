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أوغندا تمنع موظفات الدولة من ارتداء التنانير القصيرة

الحكومة الأوغندية تصدر توجيهات بملابس موظفي الخدمة المدنية
الحكومة الأوغندية تصدر توجيهات بملابس موظفي الخدمة المدنية
5/7/2017

أصدرت الحكومة الأوغندية توجيهات خاصة بالملابس لموظفي الخدمة المدنية تتضمن منع العاملات من ارتداء التنانير التي لا تغطي الركبتين، بحسب بيان صدر عن وزارة الخدمة العامة.

وقال البيان إنه يتعين على العاملات "ارتداء تنورة أو فستان ليس فوق الركبتين مع بلوزة طويلة أو قصيرة الأكمام … يتعين على الموظفات عدم ارتداء البلوزات والفساتين بدون الأكمام أو الشفافة في مكان العمل".

وأضاف البيان الصادر في صفحتين أنه ينبغي على العاملات الامتناع عن ارتداء الفساتين والتنانير الضيقة.

كما يحظر التوجيه على العاملات ارتداء الملابس التي لا تغطي السرة أو الظهر ويحظر "الشعر الزاهي الملون سواء في شكل الشعر الطبيعي والضفائر ووصلات الشعر الصناعية".

ودافع المتحدث باسم الحكومة الكولونيل شعبان بانتاريزا عن هذا التوجه، قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن "الحكومة مؤسسة ويجب احترامها، فلكل ثقافة نمط ملابس، ويجب أن يكون لدى الحكومة نمط ملابس خاص بالعمال".

وتُتَهم الحكومة الأوغندية بتضييق نطاق الحريات الشخصية، بما في ذلك فرض أنماط موحدة الجنس للباس ووضع قيود على ما يمكن للمرأة ارتداؤه في الأماكن العامة.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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