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سياسة

أردوغان يتهم ألمانيا "بالانتحار"

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
5/7/2017

نقلت صحيفة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن ألمانيا "تنتحر" بعدم سماحها له بالحديث مع الأتراك الموجودين هناك خلال زيارة للبلاد لحضور قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة.

وقال لصحيفة دي تسايت الأسبوعية "ألمانيا تنتحريتعين عليها إصلاح هذا الخطأ".

وقال أردوغان إن ألمانيا مادامت لا تسلم أنصار خصمه فتح الله غولن لتركيا ستظل بلاده تنظر إليها باعتبارها تحمي الإرهاب.

واتهمت أنقرة غولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.  

وينفي غولن أي دور له في ذلك.

وقال أردوغان كذلك إن ألمانيا وتركيا تحتاجان لبعضهما البعض وإنه على المستوى الشخصي ليس لديه أي مشكلة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.  

المصدر : رويترز
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