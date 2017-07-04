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سياسة

مقتل مشتبه به حاول سرقة طائرة في ولاية أوريغون الأمريكية

الحظيرة الخاصة بطائرات الهليكوبتر في هيلسبورو
الحظيرة الخاصة بطائرات الهليكوبتر في هيلسبورو
4/7/2017

قتلت الشرطة في ولاية أوريغون الأمريكية مسلحا بالرصاص الأثنين بعد أن حاول سرقة طائرة هليكوبتر من مطار في "هيلسبورو" بالولاية.

وقالت صحيفة (أوريغونيان) في ولاية أوريغون الأمريكية إن الشرطة قتلت المسلح الذي حاول سرقة طائرة هليكوبتر من مطار هيلسبورو بالولاية.

وأضافت الصحيفة أنه تم إيقاف كل الرحلات القادمة والمغادرة في المطار الذي يقع على بعد نحو 15 ميلا شمال غربي بورتلاند.

وأكد المتحدث باسم شرطة "هيلسبورو " لرويترز وقوع إطلاق نار في المطار لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في المطار.

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به واجه مدربا للطيران وطالبا أمام أكاديمية هيلسبورو للطيران وأطلق عيارا ناريا واحدا على الأقل ثم دخل لفترة وجيزة إلى الطائرة الهليكوبتر.

وقالت الصحيفة إن ضابطا تصدى للمسلح في حقل قريب في وقت لاحق وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

وأضافت أنه لم تلحق أي إصابات بمدرب الطيران أو الطالب. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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