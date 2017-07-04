ماكرون يدعو للتهدئة في الخليج ويثمن الوساطة الكويتية

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى الاثنين مباحثات هاتفية مع أمير قطر، وذلك في إطار "محادثاته مع جميع أطراف" الأزمة الراهنة في الخليج.

وأضاف بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون "ذكّر بتمسّكه بالتهدئة وبتخفيف حدة التوتر" وكذلك أيضا "بأهمية مكافحة الإرهاب ووقف أي تمويل من أي مصدر أتى لمجموعات لديها صلات بأنشطة إرهابية".

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "ذكّر أيضا بالدور المحوري للوساطة الكويتية وأشار إلى استعداد فرنسا لتقديم المساعدة" في التوسط لحل الأزمة التي اندلعت في الخليج.

وبحسب بيان الإليزيه فإن ماكرون "أشار أيضا إلى أنه سيبحث الوضع في منطقة الخليج على هامش قمة مجموعة العشرين" التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية يومي الجمعة والسبت، وكذلك أيضا "خلال زيارة الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) إلى باريس يومي 13 و14 تموز/يوليو للاحتفال بالعيد الوطني" الفرنسي.

وألغى العاهل السعودي الملك سلمان مشاركته في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، كما أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين، فيما تواجه الرياض أزمة مع قطر.

وقدمت قطر للوسيط الكويتي الاثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها.

وتشمل المطالب التي قُدّمت رسمياً الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض العلاقات مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.