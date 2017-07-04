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سياسة

شاهد: هبوط اضطراري لطائرة بعد اصطدام "طائر" بها

4/7/2017

انحرفت طائرة قادمة من أستراليا إلى ماليزيا عن مسارها واضطرت للهبوط في "برزبين" بعد عطب أصاب محركها أثناء إقلاعها بسبب ما يعتقد بأنه اصطدام طائر بها.

وقالت شركة "إير آسيا "الماليزية للطيران الاقتصادي الثلاثاء إن الطائرة القادمة من أستراليا إلى ماليزيا انحرفت عن مسارها واضطرت للهبوط في برزبين بعد إصابة محركها بعطب أثناء إقلاعها بسبب ما يعتقد بأنه اصطدام طائر بها.

وأضافت الشركة أن الطائرة التي كانت تقل 345 راكبا وطاقما من 14 فردا عندما أقلعت من منطقة "جولد كوست" السياحية في ولاية كوينزلاند بشمال البلاد كانت في طريقها إلى كوالالمبور في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات في الحادث ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

وقالت إير آسيا في بيان على حسابها الرسمي على تويتر إنه جرى تغيير مسار الطائرة "بعد أن تعرضت لما يشتبه بأنه اصطدام طائر بمحركها بعد فترة قصيرة من إقلاعها."

وأضافت أنه "عثر على رفات طائرين على المدرج."

وقال ركاب إن الطائرة بدأت تهتز بعد فترة قصيرة من إقلاعها.

وقال متحدث باسم هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية إن الطائرة اضطرت للهبوط على بعد 100 كيلومتر في برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند. 

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يؤكد مهندسو شركة إير آسيا سبب المشكلة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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