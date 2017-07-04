شاهد: رئيس المفوضية الأوربية يصف أعضاء البرلمان بـ"السخفاء

أثار تغيب أعضاء البرلمان الأوربي عن حضور الجلسات غضب رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، فقال مخاطبا جلسة عامة للبرلمان الثلاثاء في ستراسبورغ "أنتم سخفاء!".

وقال يونكر خلال جلسة لاستعراض رئاسة مالطة للاتحاد الأوربي، والتي انتهت الجمعة الماضية ، إن مشاركة 30 نائبا فقط في الجلسة يشير إلى أن البرلمان "غير جاد".

ومضى يقول إنه إذا كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركين، فإن الوضع كان سيختلف.

وقام رئيس البرلمان "أنطونيو تاجاني" بمقاطعة يونكر، وطلب منه تغيير لغته في الحديث والتوقف عن استخدام كلمة "سخفاء".

وأجاب يونكر بالقول "لن أحضر أبدا اجتماعا من هذا النوع" مضيفا أنه يتعين على البرلمان احترام رئاسات الدول الأصغر للاتحاد الأوربي.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الاتحاد الأوربي تكون دورية بين الدول الأعضاء، على أن تستمر كل رئاسة لمدة ستة أشهر.

وبدأت رئاسة إستونيا مطلع الأسبوع.