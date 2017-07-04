شاهد: تركيا تتهم اليونان بأطلاق النار على سفينة تجارية

قال قبطان سفينة شحن تركية إن خفر السواحل اليوناني فتح النار على سفينته بعدما رفض أمرا بالرسو في ميناء بجزيرة رودس اليونانية.

وقالت تركيا إن ما حدث إجراء "غير متناسب" مع الواقعة ويظهر عدم اكتراث بالأرواح.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ليس هناك مبرر لإطلاق النار على سفينة تجارية غير مسلحة تحمل شحنة بين مينائين تركيين".

وأوضح البيان أن "الواقعة لم تسفر عن مقتل أو إصابة أحد".

وقال سامي كالكافان قبطان سفينة الشحن لقناة محلية إن خفر السواحل أمره بالرسو في جزيرة رودس اليونانية، التي تبعد نحو 24 كيلومترا عن الساحل التركي، للتفتيش وفتح النار بعدما لم ينفذ الأمر فأحدث الرصاص 16 ثقبا في السفينة.

ولم يكشف كالكافان عن سبب عدم رغبته في تفتيش السفينة. وقال إنه لا يوجد خطر من تسرب الماء إلى السفينة عبر الثقوب التي أحدثها الرصاص.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه أطلق أعيرة تحذيرية لدى محاولته تفتيش شحنة السفينة بعد تلقي مكالمة من مجهول. وأضاف في بيان أن السفينة لم تتعاون ثم عادت أدراجها للمياه التركية.