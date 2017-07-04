سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في غزة

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، إن طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز "سكاي لارك" تحطمت فوق قطاع غزة، لأسباب غير معروفة.

وأوضح الموقع إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقًا في الحادث، الذي وقع مساء الإثنين، وأنه لا يخشى تسرب معلومات من الطائرة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة حوادث تحطم وقعت في السنوات الأخيرة على الحدود الشمالية (مع لبنان وسوريا) وغزة والضفة الغربية.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة بدون طيار فوق منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي إنه "في مايو (أيار) الماضي سقطت طائرة بدون طيار من نفس الطراز في لبنان، وفي مارس (آذار) الماضي سقطت طائرة مشابهة قرب حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن طائرات "سكاي لارك" هي الطائرة الأصغر في الجيش الإسرائيلي، مصنعة محليًا.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الطائرات في عمليات الرصد والتجسس وجمع المعلومات.