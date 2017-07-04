تيريزا ماي تحث على تخفيف التوتر في الخليج

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، تطورات الأزمة الخليجية، والعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته ماي مع بن سلمان، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية.

وذكر البيان، أن ماي بحثت مع الأمير السعودي العلاقات الثنائية، وتطورات الأزمة بين بعض الدول الخليجية وقطر.

وحثت ماي جميع أطراف الأزمة الخليجية على تخفيف التوترات واتخاذ خطوات عاجلة على صعيد إعادة تأسيس وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا لاتهامها بـ"دعم الإرهاب". ونفت قطر صحة اتهامها بـ"بدعم الإرهاب"، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.