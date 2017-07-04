ترقية امرأة إلى رتبة لواء لأول مرة في الجيش الجزائري

قلد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري خلال حفل تقليد الرتب وتقديم الأوسمة لعدد من الضباط في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، رتبة لواء إلى امرأة.

وهي خطوة عير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري.

وتعد فاطمة بودواني، أول امرأة في صفوف الجيش الجزائري يتم ترقيتها من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رقى فاطمة بودواني، إلى رتبة عميد في عام .2012

يشار إلى أن الحفل الذي أقيم عشية احتفال الجزائر بذكرى عيد الاستقلال، شمل ترقية أكثر من عميد إلى رتبة لواء وأكثر من عقيد إلى رتبة عميد، كما تم تقديم أوسمة لعدد من الرتب العسكريين والمدنيين.