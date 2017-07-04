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سياسة|مصر

البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد ثلاثة أشهر

مجلس النواب المصري- صورة أرشيفية
مجلس النواب المصري- صورة أرشيفية
4/7/2017

وافق البرلمان المصري (الثلاثاء) على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

كان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل/نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذا.

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان في جلسة اليوم "الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها".

وأضاف: "الخطر لا يزال قائما".

وقتل 26 شخصا في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على مركبات تقل مسيحيين بالقرب من دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو/أيار.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات التي أودت بحياة نحو 100 مسيحي خلال الشهور القليلة الماضية.

المصدر : رويترز
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