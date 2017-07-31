منظمة حقوقية: السعودية لم تعلن أي إجراءات لتسهيل حج القطريين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات السعودية "تتلاعب" بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية.

وأوضحت المنظمة في بيان أنه " وفق المعلومات الأكيدة المتوفرة لها… الأدلة تشير أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم."

وأكدت المنظمة أنه " من البديهي إن كانت السلطات السعودية ترحب بالحجاج من دولة قطر فعليها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية أن تعلن بأي طريقة رسمية عن سلسة إجراءات منها تبادل بعثات قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات الحج، وفتح الحدود خلال موسم الحج أمام رحلات مباشرة تمكن الحجاج من الوصول إلى الأراضي السعودية، والإعلان عن ضمانات لسلامة الحجاج حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة."

ودعت المنظمة " دول الحصار إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق، في الوقت الذي تحتاجه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لحل الأزمات الدامية التي تعصف بالمنطقة والتصدي لجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة."