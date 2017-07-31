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سياسة

قطر تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد دول الحصار

31/7/2017

تقدمت قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها دول الحصار عليها.

وقال علي الوليد آل ثاني ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية لوكالة رويترز إن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة اليوم الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

وقال ممثل قطر لدى المنظمة إن الدوحة ستثير مسألة المقاطعة أيضا أثناء اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران الماضي بزعم تمويل قطر لمنظمات إرهابية وهو ما نفته قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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