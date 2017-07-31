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سياسة|الهند

غضب داخل الجيش الهندي بسبب الاعتداءات على المسلمين

31/7/2017

أعرب عدد من عناصر الجيش الهندي عن قلقهم إزاء تصاعد الاعتداءات التي تمارسها جماعات هندوسية تحت اسم "حماية الأبقار" بحق المسلمين

وذكرت وكالة الأناضول أن نحو 114 جنديا في الجيش الهندي، وجهوا رسالة مفتوحة، إلى رئيس الوزراء ناريندا مودي، للتأكيد على أن الاعتداءات ضد الأقليات تتعارض مع مبادئ الجيش، ودستور البلاد.

وقال الجنود " نحن شهود على اعتداءات غير مسبوقة في المجتمع، ولن نتمكن من التغافل عنها، يمارسها عدد من حماة الأبقار من الهندوسيين"

أضافوا بالقول "سنكون شركاء في إلحاق الضرر ببلدنا في حال لم ندعم القيم الليبرالية والعلمانية التي يتبناها دستورنا".

وأشاروا إلى أن " جوهر الديمقراطية وقوتها، يكمنان في تنوع المجتمع وكون المعارضة ليست خيانة".

كما أعلن الجنود دعمهم لحملة "ليس باسمي"  التي تمكنت من حشد مئات المواطنين من مختلف المدن الهندية، لإظهار اعتراضهم على تصاعد الاعتداءات والجرائم بحق المسلمين في الهند من قبل جماعات "حماية الأبقار" وصلت حدّ القتل.

ويمثّل الهندوس الذين يقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80 % من إجمالي سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

بينما يعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان) ما يجعل الهند أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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