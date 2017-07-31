شاهد: وصول فرقاطة تركية إلى قطر

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن "وصول الفرقاطة التركية تي سي جي جوكوفا إلى ميناء حمد للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر".

وذكرت مديرية التوجيه "أن الفرقاطة ستشارك في عدد من المناورات البحرية والتمرينات العسكرية المشتركة بين البلدين الشقيقين".

وأضافت أن "هذه المناورات سوف تقام في مناطق ميناء حمد وقاعدة الدوحة البحرية والمياه الإقليمية القطرية بين القوات البحرية الأميرية القطرية ونظيرتها التركية بمشاركة هذه الفرقاطة التي تعد الأحدث في القوات المسلحة التركية ويصل طاقمها إلى 214 فردا".

وأشارت المديرية إلى "أن هذه التمرينات تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".