شاهد: معاناة أب سوري نازح مع طفلتيه المعاقتين

"كنت بهَمّ صرت بهمين" هكذا اختصر الأب السوري أبو عماد مأساته ومعاناته مع طفلتيه المعاقتين بعد نزوحه من الحولة للرستن بريف حمص الشمالي.

نزح الرجل البسيط أبو الأربعة أبناء منذ شهر ونصف الشهر، من الحولة إلى الرستن بعد قصف شديد ومتواصل من مدفعية وطيران النظام السوري قضى على الأخضر واليابس ودمر البيوت ودمر القدم اليسرى لطفلته سميرة ما أجبر الأطباء على بترها، وبُترت معها نفسية الصغيرة لتصبح أكثر صمتًا وعصبية من هول الصدمة، ومن مصيرها لا سيما حين ترى الأطفال يتحركون ويلعبون.

تخاف سميرة جدًا منذ الحادث من أي صوت مرتفع وتخشى الاقتراب من الناس، وظلت تتحرك بكرسي من البلاستيك كبديل لقدمها المبتورة حتى صار وكأنه جزء من جسدها، بحسب والدها.

خاطب والد سميرة إحدى الجهات التي أرسلت له طرفًا صناعيًا للطفلة لكن كانت الصدمة أن القدم الصناعية مصممة للقدم اليمنى وهي فقدت اليسرى وبالتالي لا تستطيع التحرك بها بشكل صحيح.

أما مروة البالغة من العمر 9 سنوات فقد سقطت من قبل في بئر صرف صحي وانكسر عمودها الفقري وتوقف نموها وهي بحاجة لعملية جراحية هامة لكن حالة الوالد المادية لا تسمح، ولا تستطيع الجلوس بشكل معتدل وترقد على بطنها معظم الوقت.